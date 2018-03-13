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الرئاسة الفلسطينية تحمل «حماس» مسؤولية استهداف موكب «الحمد الله» في غزة

رام الله/غزة - د ب أ:
نشر فى : الثلاثاء 13 مارس 2018 - 10:54 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 13 مارس 2018 - 1:00 م

حملت الرئاسة الفلسطينية، حركة «حماس»، المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة، اليوم الثلاثاء.

كان تعرض موكب «الحمد الله» -في وقت سابق اليوم- لهجوم أسفر عن إصابة 7 أشخاص، دون أن يصاب رئيس الوزراء بأذى.


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