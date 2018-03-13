الرئاسة الفلسطينية تحمل «حماس» مسؤولية استهداف موكب «الحمد الله» في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حملت الرئاسة الفلسطينية، حركة «حماس»، المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة، اليوم الثلاثاء.

كان تعرض موكب «الحمد الله» -في وقت سابق اليوم- لهجوم أسفر عن إصابة 7 أشخاص، دون أن يصاب رئيس الوزراء بأذى.