قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن هناك إقبال على شهادة «أمان» للعمالة غير المنتظمة في الأربعة بنوك المختصة باستخراجها، مؤكدًا زيادة الإقبال بشدة على استخراجها في الأيام المقبلة، في ظل الحملات الإعلانية التي تُبَث بشأنها كل يوم.



وأضاف «الإتربي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الاثنين، أن الشهادة بمثابة وعاء ادخاري وحماية تأمينية، لأي شخص يقدم على استخراجها.



وتابع أن الهدف منها عدم تشريد العائلة حال وفاة عائل الأسرة، مشيرًا إلى إمكانية حصول الورثة على المبلغ الخاص بشريحتهم دفعة وحدة أو دفعات متعددة على 5 أو 10 سنوات، بحيث يأخذوا كل شهر مبلغًا حسب الشريحة الخاصة بهم.



وأكد أن شهادة «أمان» ليست مقتصرة على العمالة غير المنتظمة فقط، لكنها متاحة للجميع، معقبًا: «من حق أي مواطن مصري التمتع بالشهادة على أن يكون عمره من 18 إلى 59 سنة كحد أقصى ومعه بطاقته الشخصية ويسترخجها دون كشف طبي».



وبدأت فروع بنوك الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتنمية والائتمان الزراعي، والبالغ عددها 2475 فرعًا منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، بيع شهادات «أمان» للعمالة الموسمية غير المؤمن عليها.



