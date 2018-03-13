محافظ القاهرة: مقترحات لخفض تذكرة النقل العام والسيرفيس 50% أيام انتخابات الرئاسة

قال محافظ القاهرة عاطف عبدالحميد، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستظهر للعالم بأننا مجتمع ايجابي، مقترحًا بألا يكون أيام الانتخابات الثلاثة إجازة رسمية، لأنه يثق في المواطن المصري الذي يحاول مع مؤسسات الدولة التصدي للإرهاب والحفاظ على كيان وهيبة الدولة ضد أي عدو.

وأضاف «عبدالحميد»، في بيان صحفي اليوم، أنه سيتم تسهيل الحركة المرورية للانتقال من أماكن العمل إلى اللجان الانتخابية خلال إجراء الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن من بين الإقتراحات أيضًا بالمحافظة تخفيض سعر مواصلات السيرفيس إلى 50%، بالإضافة إلى اقتراح تخفيض سعر تذكرة النقل العام خلال الأيام الثلاثة للانتخابات 50% أيضًا، وستتحمل المحافظة على عاتقها 25%، وهيئة النقل والموصلات تتحمل 25% الآخرين، مؤكداً أنه لم يتم الموافقة النهائية على المقترح.

وأشار إلى أن العاصمة تضم 43 لجنة عامة و1399 لجنة فرعية، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم العملية الانتخابية للموظفين العاملين بمديريات وهيئات وديوان المحافظة للإدلاء بأصواتهم، ويصل عددهم 200 ألف موظف، كما أنه سيتم التنسيق النهائي مع اللجنة العليا للإنتخابات لرسم الخريطة الانتخابية الكاملة بالقاهرة.

ولفت إلى أنه تم وضع خطة لتأمين الانتخابات بالتعاون مع القوات المسلحة، شملت تسهيلات الطرق ورفع الاشغالات من أمام اللجان، ورفع المخلفات وتجميل مداخل اللجان بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك إدعاءات للتشكيك في مصداقية عمليات التمشيط التي تقوم بها القوات المسلحة.

كما تطرق المحافظ، إلى مبادرة عدم إهدار المياه في الشوارع والتي تم تفعيلها منذ 6 أشهر، مؤكداً أنه وفقاً لشركة المياه، أن القاهرة تستهلك «مليون متر مكعب» يوميًا، بما يعادل ثلث مليار، مضيفًُا أن حصة العاصمة من المياه 55 مليار متر مكعب سنويا.

وأضاف المحافظ، في تصريحات لـ«الشروق»، أن المحافظة لم تقر قيمة الـ10 آلاف جنيه غرامة على إهدار المياه، بل إنها تتحدد وفقاً لرؤية الحي حسب حجم المخالفة، وأن قانون البيئة ينص على أن غرامة المخالفة تتراوح بين 1000 جنيه إلى 20 ألف جنيه، وقد تصل إلى الحبس.