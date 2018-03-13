«ترامب» يقيل أحد مساعدي وزير الخارجية المُقال ريك تيلرسون

أعلن البيت الأبيض الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، إقالة أحد كبار مساعدي وزير الخارجية المقال ريك تيلرسون، بحسب قناة (الحرة) الأمريكية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أقال وزير الخارجية ريك تيلرسون في وقت سابق صباح اليوم، وعين مكانه رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية مايك بومبيو.

وأعلن مصدران في البيت الأبيض أنه تم استدعاء مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون العامة ستيف جولدستين لإبلاغه إقالته من منصبه وإنهاء خدماته.

وأعلن جولدستين في وقت سابق أن وزير الخارجية المقال ريكس تيلرسون لا يعرف سبب إقالته من منصبه، موضحا أنه لم يتحدث مع الرئيس دونالد ترامب.

كان الرئيس الأمريكي قد كشف أنه اختلف مع وزير خارجيته المقال ريك تيلرسون حول الكثير من القضايا وعلى رأسها الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدا أنه يقدر التزام تيلرسون وتفانيه في العمل، ومتمنيا له التوفيق.