«ترامب» يقيل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

ويعين جينا هاسبل مديرة لـ CIA خلفا لبومبيو



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وتعيين مدير الاستخبارات مايك بومبيو خلفا له.



كما أعلن ترامب تعيين جينا هاسبل مديرة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كأول سيدة تتولى هذا المنصب.



