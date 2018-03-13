«ترامب» يقيل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

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ترامب يقرر إقالة تيلرسون من وزارة الخارجية وتعيين مايك بومبيو مدير CIA بدلا منه
— سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) March 13, 2018
ترامب يقرر إقالة تيلرسون من وزارة الخارجية وتعيين مايك بومبيو مدير CIA بدلا منه