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«ترامب» يقيل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

كتب- سمير الوشاحي
نشر فى : الثلاثاء 13 مارس 2018 - 2:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 13 مارس 2018 - 3:09 م
ويعين جينا هاسبل مديرة لـ CIA خلفا لبومبيو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وتعيين مدير الاستخبارات مايك بومبيو خلفا له.

كما أعلن ترامب تعيين جينا هاسبل مديرة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كأول سيدة تتولى هذا المنصب.

 


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