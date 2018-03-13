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قامت النائبة نانسي سمير نصير، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، بزيارة لجمعية الأسرة والطفل ودار المسنين بمنطقة الملاحة بحي السويس؛ لمقابلة المسنين المقيمين بالدار، والتعرف على مشكلاتهم والمساهمة في حلها والوقوف على الحالة العامة للدار.

وقام باستقبالها إبراهيم حمزة رئيس مجلس إدارة جمعية الأسرة والطفل، وآمال عبداللطيف مدير المركز.

وخلال الزيارة، أوضح المسئولون عن المؤسسة أن الجمعية بها حضانتين أطفال من سن 3 شهور والأخرى من سن سنتين، ونادي للطفل ونادي للمسنين.

ومن جانبه، أوضح إبراهيم حمزة رئيس مجلس إدارة الجمعية أنهم بصدد تنفيذ مركز إعداد أسر منتجة وماكينات للخياطة وتعليم التريكو؛ لمساعدة السيدات اللاتي لن يحصلن على فرصة عمل مناسبة تعينهن على الحياة.

وقامت النائبة يرافقها عزة حراجي وسماح محمد، أعضاء حزب المؤتمر بالسويس، بجولة داخل الدار وزيارة المسنين، والاستماع لهم والتعرف على احتياجاتهم.