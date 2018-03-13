الثلاثاء 13 مارس 2018 11:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟

النتـائـج تصويت

بالصور.. برلمانية تزور جمعية للأسرة والطفل ودارا للمسنين للتعرف على مشكلاتهم

السويس - محمود محمد هاشم:
نشر فى : الثلاثاء 13 مارس 2018 - 10:41 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 13 مارس 2018 - 10:41 ص

قامت النائبة نانسي سمير نصير، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، بزيارة لجمعية الأسرة والطفل ودار المسنين بمنطقة الملاحة بحي السويس؛ لمقابلة المسنين المقيمين بالدار، والتعرف على مشكلاتهم والمساهمة في حلها والوقوف على الحالة العامة للدار.

وقام باستقبالها إبراهيم حمزة رئيس مجلس إدارة جمعية الأسرة والطفل، وآمال عبداللطيف مدير المركز.

وخلال الزيارة، أوضح المسئولون عن المؤسسة أن الجمعية بها حضانتين أطفال من سن 3 شهور والأخرى من سن سنتين، ونادي للطفل ونادي للمسنين.

ومن جانبه، أوضح إبراهيم حمزة رئيس مجلس إدارة الجمعية أنهم بصدد تنفيذ مركز إعداد أسر منتجة وماكينات للخياطة وتعليم التريكو؛ لمساعدة السيدات اللاتي لن يحصلن على فرصة عمل مناسبة تعينهن على الحياة.

وقامت النائبة يرافقها عزة حراجي وسماح محمد، أعضاء حزب المؤتمر بالسويس، بجولة داخل الدار وزيارة المسنين، والاستماع لهم والتعرف على احتياجاتهم.


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك