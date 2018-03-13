السيسي يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى مساء أمس، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وصرح «راضي»، في تصريح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الاثنين، بأن الرئيسان تباحثا حول سبل تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة على مختلف الأصعدة الثنائية، وترسيخ الشراكة بين البلدين والتعاون الوثيق القائم بينهما في جميع المجالات، لاسيما في ضوء ما أسفرت عنه زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا في أكتوبر الماضي من نتائج إيجابية.



وأضاف أن الاتصال تناول أيضًا آخر تطورات جهود مكافحة الاٍرهاب، فضلًا عن المستجدات على صعيد الوضع الراهن في عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما في ليبيا وسوريا، حيث تطابقت الرؤى بشأن الأولويات الأساسية المطلوبة في هذه المرحلة، وأهمها الدفع قدمًا بالمسارات السياسية حتى يمكن التوصل إلى تسويات تنهي المعاناة الإنسانية القائمة وتعيد الاستقرار إلى الدول التي تشهد أزمات بما يحفظ وحدتها ومؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.



وقد اتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بينهما خلال المرحلة المقبلة إزاء الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.