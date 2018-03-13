نيجيريا تعتزم التفاوض لتحرير 110 فتيات مخطوفات

أعلنت الرئاسة في نيجيريا، اليوم، عن أنها تنوي الدخول في مفاوضات من أجل إطلاق سراح 110 فتيات خطفن من مدرسة في بلدة دابتشي في شمال شرق البلاد الشهر الماضي، وذلك بدلا من القيام بعملية عسكرية لتحريرهن بالقوة.

وواقعة الخطف هذه واحدة من أكبر هذه العمليات منذ أن خطفت جماعة بوكو حرام المتشددة أكثر من 270 تلميذة من بلدة تشيبوك في الشمال الشرقي أيضا عام 2014. وذكرت مصادر أمنية أنه جرى الإفراج عن بعض فتيات تشيبوك بعد دفع فدى. ولا يزال المتشددون يحتجزون نحو مئة فتاة، وفقا لوكالة «رويترز».

وقالت الرئاسة، إن الرئيس محمد بخاري، وهو حاكم عسكري سابق (75 عاما)، بحث استخدام المفاوضات خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في العاصمة أبوجا.

وقال مكتب بخاري في بيان بالبريد الإلكتروني أصدره المتحدث باسم الرئيس: «تفضل نيجيريا إعادة التلميذات اللائي خطفتهن جماعة بوكو حرام من تشيبوك ودابتشي أحياء ولهذا السبب اختارت التفاوض بدلا من الخيار العسكري».

وتابع البيان: «أضاف الرئيس بخاري أن نيجيريا تعمل بالتنسيق مع منظمات دولية ومفاوضين لضمان إفراج الخاطفين عن الفتيات دون تعرضهن لأذى».

ولفت البيان إلى أن بخاري وجه الشكر للولايات المتحدة لدعمها بلاده في قتال بوكو حرام، مشيرا إلى أن القوات النيجيرية في حالة جيدة لكنها بحاجة إلى المساعدات فيما يخص التدريب والعتاد.

وتواجه نيجيريا تمردا تشنه جماعة بوكو حرام أودى بحياة ما لا يقل عن 20 ألف شخص منذ 2009. وثمة اعتقاد بأن أعضاء بالجماعة نفذوا أحدث عمليات الخطف التي وقعت يوم 19 فبراير في ولاية يوبي.