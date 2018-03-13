باراجواي تبدأ استعدادتها لمواجهة أمريكا وديا نهاية الشهر الجاري

انضم المدافعان فابيان بالبوينا، لاعب نادي كورينثيانز البرازيلي، وجوستافو جوميز، نجم إيه سي ميلان الإيطالي، إلى قائمة منتخب باراجواي الأول لكرة القدم الذي يستعد لملاقاة نظيره الأمريكي وديا في 27 مارس الجاري.

وبالإضافة إلى اللاعبين المذكورين، ضمت القائمة أيضا كل من الحارسين روبرتو فيرنانديز، لاعب بوتافوجو البرازيلي، والفريدو أجويلار، لاعب أولمبيا الباراجواياني.

وخرج من قائمة باراجواي هذه المرة الحراس دييجو باريتو وخوستو بيار وانتوني سيلفا، وكان هذا الأخير هو الحارس الأساسي للفريق خلال مشواره في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأخفق المنتخب الأمريكي الجنوبي في التأهل إلى المونديال الروسي، ولذلك بدأ المسؤولون عن شؤون كرة القدم في باراجواي بالتخطيط والإعداد للمشاركة في مونديال قطر 2022.

وتولى جوستافو مورينيجو، مدرب منتخبات باراجواي للشباب، مؤقتا المسؤولية الفنية للمنتخب الأول، في الوقت الذي يعد فيه الاتحاد الباراجواياني لكرة القدم قائمة تضم ستة مرشحين على الأقل لخلافة المدرب السابق فرانسيسكو ارسي، الذي رحل عن منصبه عقب الإخفاق في التأهل لكأس العالم.

وقال اوسكار هاريسون، رئيس اتحاد باراجواي لكرة القدم، الأسبوع الماضي أن جميع المدربين الستة الموجودين في القائمة من طراز رفيع.

وأضاف هاريسون في تصريحات إذاعية ببلاده قائلا: "سيكون لدينا مدربا، وسيكون مهما وعلى مستوى كبير، نشعر بالهدوء، سيكون لدينا مدربا لمنتخبنا".

وتابع: "سنكون حذرين، وسنستغل هذا الوقت بأفضل طريقة".

وبالإضافة إلى مباراة أمريكا الودية، تلتقي باراجواي مع اليابان في ودية أخرى بالنمسا في 12 يونيو المقبل.

ويخوض المنتخب الياباني مونديال روسيا ويلعب في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات بولندا والسنغال وكولومبيا.