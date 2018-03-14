فالفيردي يطالب لاعبيه بالحفاظ على طريقتهم في مواجهة تشيلسي

قال إيرنستو فالفيري المدير الفني لبرشلونة الإسباني إن فريقه يجب أن يثق ويؤمن بطريقة لعبه في مواجهة تشيلسي الإنجليزي حتى يتمكن من حجز تذكرة التأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.



ويحل تشيلسي ضيفا على برشلونة غدا الأربعاء في إياب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباراة الذهاب بينهما بالتعادل 1 / 1 على استاد "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي بالعاصمة البريطانية لندن.



وقال فالفيردي : "أنتظر منافسا قويا مثلما كان في مباراة الذهاب ؛ بكل إمكانياته وبكل الخطورة التي يشكلها لاعبوه. تشيلسي فريق يمكنه هز الشباك في أي وقت".



وأوضح : "لا أعلم ما يمكن أن يحدث غدا. تشيلسي لديه الكثير من الأرقام القياسية ويمكنه التخلص من الضغط الكبير عليه مثلما حدث في لندن. نتيجة مباراة الذهاب كانت لصالحنا ، ولكن الحفاظ عليها ليس سهلا".



ويحتاج برشلونة فقط للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة في مباراة الغد على ملعبه ليتأهل إلى دور الثمانية.



وحذر سيرخيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة ، خلال المؤتمر الصحفي للفريق اليوم الثلاثاء ، من صعوبة مباراة الغد قائلا : "علينا استغلال الفرص التي تسنح لنا وألا ننشغل كثيرا بلقاء الذهاب. علينا الفوز غدا رغم أن التعادل السلبي يصب في صالحنا لأن أي هدف في مرمانا سيتسبب في معاناتنا".



وأضاف اللاعب :"نتطلع للمباراة. ونعلم أنها ستكون صعبة للغاية ومثيرة. ولكن دوري الأبطال هكذا دائما. تشيلسي يتمتع بنظام قوي للغاية ، وعلينا أن نكرر ما فعلناه في مباراة الذهاب ؛ نستحوذ على الكرة ونصنع الفرص رغم أن هذ سيكلفنا جهدا كبيرا".



وأشار فالفيردي إلى أن لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيشارك في المباراة وهو في قمة السعادة بعدما رزق بمولوده الثالث.



وأوضح فالفيردي أن مشاركة لاعبه أندريس إنييستا في مباراة الغد سيعتمد على الفحص الطبي والفني الذي سيخضع له اللاعب اليوم.



ولم يخف فالفيردي قلقه من قدرة تشيلسي على تشكيل خطورة أمام مرمى برشلونة وكذلك قلقه من قوة دفاع الفريق الإنجليزي بقيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.



وقال فالفيردي : "أشعر بالقلق من خطورة تشيلسي لأنه فريق يستطيع تنفيذ الهجمات المرتدة السريعة جيدا ويتمتع بنظام خططي جيد إضافة لإمكانيات لاعبيه مثل إيدن هازارد الذييستطيع هز الشباك من مسافات بعيدة".