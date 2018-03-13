تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، طقس دافئ على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الثلاثاء، أنه «من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية معتدلة».

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 15

وسط الدلتا 27 14

الإسكندرية 26 13

شرم الشيخ 27 19

أسوان 31 16