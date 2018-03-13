«اتصالات النواب»: إنشاء «فيسبوك» مصري فكرة اقتصادية تضيف للاستثمار

قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن وجود موقع تواصل اجتماعي خاص بمصر على غرار موقع «فيسبوك» العالمي بمثابة بداية فكرة محترمة واقتصادية تساعد على الاستثمار في مصر.



وأضاف «رفعت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، الاثنين، أن تطبيقات مواقع التواصل العالمية تساعد على اختراق الأمن القومي المصري وعدم وجود خصوصية للدولة، لافتًا إلى إمكانية التجسس على تلك البيانات وتجميعها بالخارج.



ولفت إلى تفعيل الصين لفكرة الـ«فيسبوك» الوطني منذ فترة، معقبًا: «هو مماثل للموقع العالمي، إلا أن إدارة التحكم به ستكون من خلال الدولة المصرية، والأموال المكتسبة منه ستكون في الداخل بدلًا من الخارج، إضافة إلى وجود البيانات الخاصة بالمشتركين عليه داخل الدولة المصرية».



وأوضح أن هناك بعض الجرائم يرتكبها مشتركون على تلك التطبيقات العالمية في الخارج بحق مصريين، وتجد الدولة صعوبة في الوصول لصاحبها، مؤكدًا أن الهدف منه هو حماية الأجيال الكثيرة القادمة.



وطمأن المواطنين بأن فكرة التواصل الاجتماعي داخل مصر لن تضر أحدًا في شيء، مضيفًا: «لن نغلق التطبيق العالمي، ولكن ستقل نسبة خطورته وانفتاحه».



يذكر أن المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إنه قريبًا جدًا سيكون لدى مصر «فيسبوك» خاص بها، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات، مشددًا على ضرورة وجود القدرة المصرية على حماية البيانات والمواطنين للحفظ على استقرار الدولة.