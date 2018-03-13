لقب بطولة البحر المتوسط الدولية للجولف معلق بين 10لاعبين

اشعلت لعبة الكراسي الموسيقية منافسات بطولة البحر المتوسط الدولية الرابعة للجولف المقامة حاليا بالعبادة جولف ميراج بعدما شهدت فعاليات اليوم الثانى بالجولة الرابعة تبادلا للمراكز بين جميع اللاعبين .

واعتلى القمة السويسرى جويل جرباش بتسديد 133ضربة مسجلا 11ضربة تحت المعدل.

ولكن رغم هذا التفوق السويسرى الا ان لقب الجولة الرابعة مازال معلقا ولن يحسم الا في المواجهة الاخيرة من تلك الجولة غدا الخميس بمشاركة المتأهلين ىللنهائي فقط وعددهم 34لاعبا من بينهم نجمنا المصرى الهاوى المتألق وسط المحترفين عيسي ابو العلا حامل راية الجولف المصرى حاليا والذى سدد 143ضربة مسجلا ضربة واحدة تحت المعدل بالمركز السابع والعشرين.

اما المنافسة علي اللقب فيطارد السويسرى جويل أكثر من لاعب ليس أقل من عشرة لاعبين هم على الترتيب من الثانى إلى الحادى عشر على الأرجح الاسكتلندي روس كيليت والانجليزى هارى كاسي 135ضربة و الاسكتلندى دونكان ستيوارت والنمساوى ميشيل لودويج والانجليزى فيليب كالى والاسكتلندى ديفيد لو والايرلندى ديفيد كارى ولكل منهم 138ضربة .

والانجليزيان ماكس سميث وجورج وولجر والالىمانى ماكسيميلان 139ضربة .