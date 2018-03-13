اكتمال وصول البعثات المشاركة في الأولمبياد الخاص

اكتمل وصول الدول ال13 القادمة من اسيا وافريقيا واوروبا للعاصمة الاماراتية أبوظبى للمشاركة فى برنامج استضافة المدن الذى تشهده ولأول مرة العابا أقليمية للاولمبياد الخاص التى سوف تنطلق يوم 17 مارس فى دورتها التاسعه بمشاركة 19 دولة من المنطقة ليصل عدد الدول المشاركة فى الالعاب 32 دولة يمثلهم 1015 لاعبا ولاعبه يتنافسون فى 16 رياضة أولمبية ، وتقام الالعاب تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة .

وكانت السودان أولى الدول العربية التى وصلت ابوظبى فيما تصل يوم 14 مارس وفود كل من مصر ، البحرين ، السعودية ، المغرب ،موريتانيا ، الجزائر، تونس ، ليبيا، فلسطين ، الاردن ، لبنان ، سورية ، العراق ـ ايران ، عمان ، الكويت .قطر ، ويصل وفد الامارات الى ابوظبى قادما من معسكره المغلق الذى اقامة بمدينه العين واختتمه بعد زيارة شما المزروعى وزيرة الشباب رئيس الاولمبياد الخاص الاماراتى ، والتى حرصت على الاطمئنان على جاهزية اللاعبين الاماراتين للمشاركة فى تلك الالعاب ، حيث ستنطلق فى اليوم الثانى مباريات التقسيم وعلى مدى يومين ، حيث يتم تقسيم اللاعبين وفق السن والنوع والقدرة الرياضية ، لضمان مبادىء التكافىء فى المنافسات .

ويصل الاربعاء المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى الى أبو ظبى ليعقد اجتماعا موسعا مع محمد عبد الله الجنيبى رئيس اللجنه العليا المنظمة للالعاب العالمية للاولمبياد الخاص أبوظبى 2019 ، للوقوف على آخر الترتيبات النهائية وقبل انطلاق الالعاب وقدوم الوفود المشاركة .

كما يعقد الرئيس الاقليمى اجتماعا مع اعضاء الرئاسة الاقليمية للاطلاع على التقرير الذى اعده د. عماد محيى الدين مدير عام الرياضة وشريف الفولى مديرعام الالعاب والمسابقات ، للوقوف على اخر الترتيبات الخاصة بالالعاب الاقليمية والتجهيزات الخاصة بكل رياضة من الرياضات السته عشر ، واخر الاحصائيات الخاصة بمشاركة اللاعبين واللاعبات واعداد الشركاء وهم اللاعبين غير المعاقين المشاركين وفى فريق واحد مع اقرانهم من المعاقين فكريا او ما يطلق عليهم بالرياضات الموحدة ، واعداد الفتيات المشاركة فى الالعاب .

كما يطلع على تقرير رغدا مصطفى مديرة المنح ونهى جاب الله مديرة الاتصالات والمسئولتان عن المؤتمرات الاقليمية الاربعه المقامة على هامش الالعاب وهم ورشة العمل الاقليمية العاشرة لتفعيل دور الأسر،وورشة العمل الإقليمية التاسعة للاعبين القادة: اللاعبون القادة فعالون على الارض، والمؤتمر الاقليمي الثامن للشباب: تطوير المهارات الحياتية، وبرنامج اللاعبين صغار السن ، والى ليلة الشناوى مديرة البرنامج الصحى لمعرفة كافة الترتيبات الخاصة بالكشف الصحى على جميع اللاعبين المشاركين فى الالعاب فى فروع الكشف الصحى السبع .

ويطلع على قائمة ضيوف شرف الالعاب والترتيبات الخاصة باستقبلهم من كل من مها يعقوب المدير المالى ونهلة شاكر المدير الادارى.