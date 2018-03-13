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«حقوق الإنسان» و«كلية الشرطة» يتبرعان بدمائهما لمرضى «السرطان»

كتب - مصطفى عطية:
نشر فى : الثلاثاء 13 مارس 2018 - 12:41 م | آخر تحديث : الثلاثاء 13 مارس 2018 - 12:41 م

زار وفد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، و50 طالبا من كلية الشرطة، الأطفال المرضى في مستشفى السرطان؛ وفقا لتوجيهات اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.

وتم تقديم الهدايا الرمزية والتبرع بالدم من قبل القيادات الأمنية والشرطة النسائية لصالح المرضى، وتوزيع شهادات مميكنة مجانا على الأطفال بالمستشفى، فضلاً عن توزيع كتاب «ارسم ولون»، الذي يهدف إلى توعية الطفل بالمفهوم الجديد لثقافة التعامل الأمني منذ الصغر من خلال معلومات مبسطة عن دور الشرطة في مجالي المرور والحماية المدنية.


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