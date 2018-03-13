سرقة «سن سمكة قرش» ترجع إلى ما قبل التاريخ في أستراليا

قالت السلطات الأسترالية اليوم الثلاثاء إن سنا بطول 10 سنتيمترات ترجع إلى سمكة قرش عملاقة من العهود السحيقة سرقت من حديقة وطنية مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في استراليا.

وفقدت السن المتحجرة، وهي من قرش ميجالودون، وهو حيوان مفترس عملاق يعتقد أنه توفي منذ أكثر من مليوني سنة، من حديقة "كيب رينج" الوطنية في غرب أستراليا.

وقالت سلطات الحياة البرية، إنها أدركت أن السن فقدت يوم الجمعة ويشتبه في أن اللصوص كانوا يسعون تحديدا لسرقتها.

وتابع "كانت سن واحدة من حوالي 12 سنا من قرش ميجالودون في المنطقة، ولكن هذه كانت أفضل العينات. وقد تم العثور عليها في العام الماضي".