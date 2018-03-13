مصدر يمني: قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بعدن

أفادت مصادر طبية يمنية بسقوط أربعة قتلى وأكثر من 25 جريحا اليوم الثلاثاء، جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت مستودعا غذائيا ومطبخا يتبع قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات في مدينة عدن جنوبي البلاد.



وقال المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ»، إن سيارة مفخخة انفجرت في المخزن المتواجد في حي ريمي في عدن، والذي يحتوي أيضا على مطبخ خاص بأفراد الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية.

وأضاف: «أعمدة الدخان تصاعدت بشكل غير مسبوق، ودوي الانفجار كان قويا»، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى، كانوا متواجدين في مكان الانفجار، دون أن يتسنى معرفة عددهم على الفور.

وقوات الحزام الأمني، هي وحدات خاصة، تم تدريبها وإنشاؤها وقت الحرب، بدعم كبير من دولة الإمارات، الدولة الثانية في قوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، وتدعم نسبة كبيرة منها، خيار الانفصال عن الشمال اليمني.

ولم يصدر أي بيان عن السلطات المحلية بعدن، حول هذا الجانب، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.

وسبق أن شهدت عدن خلال الفترة الأخيرة، عدة تفجيرات وعمليات اغتيالات، تبنى العديد منها تنظيم «داعش».