«الحمد الله» عقب محاولة الاغتيال: الحكومة تواصل عملها الجاد رغم الصعوبات

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة الفلسطينية إلا أنها تواصل عملها اليومي الجاد من أجل بناء الدولة وتطوير مؤسساتها.

وقال «الحمد الله» -في كلمة له عقب تعرض موكبه للاستهداف أثناء دخوله إلى قطاع غزة اليوم الثلاثاء- إن الشعب الفلسطيني تحمل فجعات هذا الاحتلال وممارساته القمعية، ورغم انخفاض المساعدات الخارجية وشح الموارد إلا أن الحكومة واصلت عملها اليومي الجاد لبناء الدولة وتطوير المؤسسات وتأمين الخدمات الأساسية.

وأضاف أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حمل بخطوات مدروسة القضية الفلسطينية إلي المحافل الدولية كافة، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية طالبت حركة حماس بالتمكين الفاعل والشامل بما يشمل عودة جميع الموظفين القدامي إلي عملهم والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني والسيطرة الكاملة على المعابر، وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت شخصين يشتبه في ضلوعهما بمحاولة تفجير الموكب.