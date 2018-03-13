برشلونة يقضي على السوق السوداء في نهائي كأس الملك

قرر مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، محاربة السوق السوداء لبيع تذاكر مباراة نهائي كأس الملك والتي تجمع الفريق الكتالوني بفريق إشبيلية، والمقرر لها يوم 24 من الشهر المقبل والتي ستقام في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأعلنت إدارة الفريق عن طرح كل تذاكر المباراة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالنادي على أن يتم استلامها من بعثة النادي في مدريد، عن طريق ثلاث طرق بعضوية النادي أو عضوية الروابط الخاصة بالنادي أو الرقم المدين الذي يتم إصداره من الحكومة الكتالونية بشكل مباشر.

وتعمل الألية الجديدة على كل من سجل برقمه القومي يستلم التذكرة بنفسه وبذلك يتم منع تداول عدد كبير من التذاكر في السوق السوداء قبل المباراة.

الجدير بالذكر أن تذاكر مباراة كأس الملك العام الماضي وصلت في السوق السوداء لـ6000 يورو للتذكرة الواحدة مما أدى إلى غضب جماهير برشلونة.