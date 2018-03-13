قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، إن الشعب مصدر السلطات، متابعًا أن القضية الانتخابية بها ما يسمى بهيئة الناخبين، التي تقوم على الحق الفردي في التصويت، دون أي تفريق في القوة الصوتية بين أي مواطن وآخر.



وأضاف «القصبي»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية ريهام السهلي، أمس الاثنين، أن التصويت في الانتخابات حق دستوري للمواطن وواجب وطني وشرعي، مفسرًا: «قال الله تعالى، لا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإن قلبه آثم، لذلك يجب على الجميع المشاركة، انزل وقول آه أو قول لا، قول اللي أنت عايزه، بس انزل واعمل واجبك».



وتابع أنه بعزوف المواطن عن المشاركة، فهو بذلك يتراخى في أداء واجبه ثم يعود ليتساءل عن حقوقه، موضحًا: «المواطن مش عايز يكلف نفسه ساعة واحدة، عشان يختار رئيس أفضل ثم يأتي بعد ذلك ليشكو من سوء الأحوال والأوضاع العامة والاجتماعية والاقتصادية».



وذكر أن بعض التشريعات الدولية وضعت عقوبة لمن يمتنع عن الإدلاء بصوته في أي انتخابات سواء نيابية أو رئاسية أو محلية؛ لأنه بذلك لن يكون قد تخلى عن حقه فقط، إنما حق باقي المواطنين في اختيار الأصلح.



جدير بالذكر أنه من المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، أيام الجمعة والسبت والأحد، الموافقة 16 و17 و18 مارس الجاري، وفي الداخل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، الموافقة 26 و27 و28 مارس الجاري.



