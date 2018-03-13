تفقد اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الخدمات الأمنية بإدارة شرطة السكة الحديد محطة سكك حديد القاهـرة، محطـة سكـك حديـد الجيـزة، وإدارة شرطـة مترو الأنفاق بالمحطات.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تقييم الأداء فى مختلف المواقع الشرطية، والوقوف على مدى استيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة والتعرف ميدانيًا على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون في إطار خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية بشأن تأمين وسائل النقل والمواصلات وأهمها مرفقي مترو الانفاق والسكة الحديد، نظرًا لحالة التأهب القصوى التي اتخذتها الإدارة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية باستنفار كافة الجهود الأمنية لمواجهة التحديات الراهنة.