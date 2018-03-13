«السعيد» خارج قائمة الأهلي لمواجهة مونانا الجابوني

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة نظيره مونانا الجابوني، والمقرر لها يوم السبت القادم، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، باستاد القاهرة الدولي، أحرز للأهلي كلًا من مروان محسن، وليد أزراو وعبدالله السعيد هدفين.

وشهدت القائمة استبعاد كلا من: شريف إكرامي، باسم علي، عبدالله السعيد، بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة علي النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي.

خط الدفاع: سعد سمير - أيمن أشرف - أحمد فتحي - محمد نجيب - محمد هاني - صبري رحيل - علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - هشام محمد - أحمد حمدي - أحمد حمودي - كريم نيدفيد - إسلام محارب - ميدو جابر - وليد سليمان .

خط الهجوم: صلاح محسن - وليد أزارو - جونيور اجاي - مروان محسن.