وكيل «النواب»: الحب الكبير من الشعب المصري لـ«السيسي» يغني عن أي كلام

دعا محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، الشعب المصري للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال «الشريف»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، إن «الشعب المصري لديه وعي وفهم للمرحلة العالية، ويتمتع بوطنية عالية، ويدرك أهمية المشاركة في هذه الانتخابات؛ لإرسال رسالة واضحة للعالم بدعم المصريين للدولة».

وأضاف أن «الحب الكبير من الشعب لقائد مصر عبد الفتاح السيسي، يغني عن أي كلام»، مشيرًا إلى ما وصفه بالإنجازات والمشروعات القومية الضخمة، التي تم تنفيذها على مدار الأربع سنوات الماضية.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، أيام الجمعة والسبت والأحد، الموافقة 16 و17 و18 مارس الجاري، وفي الداخل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، الموافقة 26 و27 و28 مارس الجاري.