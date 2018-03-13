علي جمعة: «نأمل أن نعلن مصر خالية من الغارمين قريبا»

أعلن علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر، عن نجاح مؤسسة «مصر الخير» في فك كرب 50 ألف غارم وغارمة وخروجهم من السجون خلال فترة 8 سنوات، قائلا: «نأمل أن نعلن مصر خالية من الغارمين قريبا».

وأضاف «جمعة»، خلال المؤتمر السنوي لمؤسسة مصر الخير، اليوم، والذي نظمه قطاع الغارمين بالمؤسسة، أن احتفالية المؤسسة بفك كرم الغارمين والغارمات تأتي في إطار عيد الأم التي تتحمل أعباء كثيرة من أجل رعاية أبناءها وبناء الأسرة.

وتابع: «نأمل أن يتم تقديم تشريع إلى البرلمان يعمل على خلو مصر خالية من الغارمين، وأن يصدر تشريع بمنع دخول الغارمين والغارمات السجون، وأن يتم سداد مديونايتهم قبل دخولهم السجن»، مضيفا أنه كما استطاعت الدولة القضاء على فيروس «سي» وقربت في القضاء على الاٍرهاب والمتطرفين؛ ستستطيع مصر القضاء على ظاهرة الغارمين.

وقال محمود نافع رئيس التأهيل بقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، إن الاحتفال اليوم يأتي في إطار حرص الوزارة على التكافل الاجتماعي وسداد ديون الغارمين باعتباره واجبا وطنيا ودينيا واجتماعيا، مؤكدا أن الوزارة حريصة على رعاية السجون خاصة الغارمين والإفراج عنهم من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية تنفيذا لسياسة الدولية للإفراج عن الغارمين.

ودعا «نافع»، المجمتع المدني بالتكاتف والعمل على تغيير الصورة الذهنية تجاه المفرج عنهم لأنهم جزءا من المجمتع، مع العمل على توفير مصدر رزق لهم.