استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كل من السيدة سيدات محمد إسماعيل عامر، والسيدة فتحية محمد إسماعيل السيد، واللتين قامتا بالتبرع لصندوق "تحيا مصر" حساب تنمية سيناء.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قرر استقبال السيدتين بمقر رئاسة الجمهورية؛ للتعبير لهما عن خالص تقديره لموقفيهما الوطني المقدر، وحرصهما على المساهمة في جهود تنمية سيناء وتعميرها، التي تسير جنبًا إلى جنب مع عملية "سيناء 2018"؛ للمواجهة الشاملة للإرهاب.

وقد وجه الرئيس السيسي، في هذه المناسبة، التحية للمرأة المصرية على دورها الوطني المستمر في دعم الوطن، والتضحية بكل غال ونفيس من أجل رفعته وتقدمه واستقراره.