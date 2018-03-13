الجيش التركي يعلن محاصرة مدينة عفرين

أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم الثلاثاء، أن القوات التركية والسورية المدعومة منها تمكنت أمس من استكمال محاصرة منطقة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة المسلحين الأكراد.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية، عن بيان صادر عن رئاسة الأركان، أنه: «نتيجة للعمليات، تمت محاصرة مركز مدينة عفرين اعتبارا من 12 مارس "أمس"، والسيطرة على مناطق ذات أهمية بالغة للعمليات التي ستعقبها».

وأشار البيان إلى «تحييد 3393 إرهابيا منذ بدء العملية»، مؤكدا أنها مستمرة مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم إلحاق الضرر بالمدنيين والأبرياء من أهالي المنطقة، مضيفا أن العملية تسير بالشكل المخطط له.

من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن آلاف المدنيين بدأوا في النزوح من عفرين، مؤكدا أن «القوات التركية مدعومة بالفصائل المقاتلة والإسلامية تمكنت من السيطرة حتى الآن على أكثر من 60% من مساحة عفرين الجغرافية».

وكان الجيش التركي أطلق في يناير الماضي عمليته ضد منطقة عفرين، وتقول تركيا إن العملية تهدف إلى إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلو متر في شمال سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر المسلحين الأكراد في سوريا فرعا لمنظمة «حزب العمال الكردستاني» التي تنشط في مناطق بجنوب شرق تركيا وشمال العراق، وتصنفها أنقرة على أنها منظمة إرهابية.