5 مليارات جنيه قروض ومنح كويتية لتنفيذ مشروعات تنموية فى مصر

وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم 5 اتفاقيات مع عبدالوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتى للتنمية، تتضمن قروض ومنح بقيمة 86.1 مليون دينار كويتى (5 مليارات جنيه) لتنفيذ مشروعات تنموية فى مصر.

وبحسب بيان من الوزارة، اليوم، تتضمنن الاتفاقية الأولى قرضا بقيمة 60 مليون دينار كويتى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق النفق ــ شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، أما الاتفاقية الثانية فتتضمن قرضا بقيمة 17.5 مليون دينار كويتى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق عرضى 4، ضمن برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وأضاف البيان أن الاتفاقية الثالثة تتضمن منحة بقيمة 500 ألف دينار كويتى لدعم المرحلة الثانية من نشاطات مركز الوثائق الاستراتيجية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتوثيق برامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر.

أمنا الاتفاقية الرابعة فتتضمن منحة بقيمة 100 الف دينار كويتى لدعم دراسة جدوى تنفيذ مشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور فى مصر.

وأضاف البيان: «فى اطار الاستفادة من فائض تمويل مشروع نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها ــ الزقازيق ــ الإسماعيلية ــ بورسعيد، تم توقيع تعديل هذا الاتفاق للاستفادة من نحو 7 ملايين دينار كويتى ما يعادل 409 ملايين جنيه فى إطار دعم قطاع النقل وتحديث أسطول القطارات والمساهمة فى تمويل ١٠٠ جرار جديد للهيئة سكك حديد مصر».

وقالت الوزير إن هناك تعاونا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الاسكان لتنفيذ المشروعات فى سيناء، مشيرة إلى أن من ضمن القطاعات التى تحرص الوزارة على دعمها النقل وتعظيم المكون المحلى.

من جانبه، قال المدير العام للصندوق الكويتى للتنمية، إن هناك عددا من المشروعات الجديدة التى جارٍ الاتفاق عليها مع وتوقيعها قريبا، مشيرا إلى أن الصندوق قام بتمويل نحو 45 مشروعا فى مصر فى مجالات الكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحى بنحو 2.8 مليار دولار إضافة إلى منح ودعم فنى بنحو 13.5 مليون دولار.