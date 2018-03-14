محمد عواد: المنافسة على حراسة مرمى المنتخب شريفة

أكد محمد عواد حارس مرمى نادي الإسماعيلي أنه سيكون هناك منافسة شريفه في المنتخب الوطني لحماية عرين الفراعنة في كأس العالم.

وكانت قائمة المنتخب ضمت أربعة حراس كلًا من محمد عواد، عصام الحضري حارس مرمى التعاون السعودي، ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وأحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك.

وقال عواد في تصريحات إذاعية: "المنافسة شريفة بينه وبين الثلاثي في المنتخب الوطني، وهم حراس كبار و أشقاء خارج الملعب وأحاول الاستفادة منهم، وأي حارس سيمثل منتخب مصر يصبح خير سفير للدولة في كأس العالم و الجميع يسانده".

واختتم عواد أن أحمد ماجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني على تواصل دائم معه خاصة في الفترة الأخيرة مضيفاً أن فرص انضمامه للمنتخب كبيرة في معسكر مارس و يتمنى تحقيق الاستفادة منه و أن يصبح إضافة للمنتخب.