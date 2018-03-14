إشبيلية يصنع التاريخ ويصعق يونايتد في دوري الأبطال

تأهل فريق إشبيليه الإسباني لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا إثر تغلبه على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في إياب دور الستة عشر من البطولة.



ويدين إشبيليه بالفضل في هذا الفوز للاعبه الفرنسي وسام بن يدر الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 74 و78، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لمانشستر يونايتد البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 84.



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في إسبانيا انتهت بالتعادل السلبي ليصعد إشبيليه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2 / 1.



وتأهل مانشستر يونايتد لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بازل الوصيف، فيما تأهل إشبيله لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف ليفربول.



ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون في دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فيما يستعد إشبيليه لمواجهة ليجانيس يوم الأحد المقبل في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.