غدا انطلاق منافسات البطولة العربية للرماية بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ

تنطلق غدا اولى منافسات البطولة العربية للرماية للمسدس والبندقية" ١٠م مسدس سيدات، ١٠م بندقية رجال"، والتي تستضيفها ميادين المدينة الشبابية بشرم الشيخ، خلال الفترة من 12 وحتى 18 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 300 رامي ورامية يمثلون 12 دولة عربية"هم: السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، العراق، الجزائر، تونس، لبنان، سوريا، الأردن وسلطنة عمان، بالإضافة لمصر الدولة المنظمة.

وتستضيف اليوم مدينة الشباب والرياضة اولى التدريبات الرسمية لفرق الرجال 10 متر بندقية، ويتبعه التدريب الرسمي للسيدات 10 متر مسدس، ثم تختتم التدريبات بمران حر لجميع الفرق والرماة المشاركين.

تقام البطولة تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز الذي أكد على نجاح الخطة التطويرية للبنية التحتية الإنشائية الرياضية، لافتا إلى أن إستضافة مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ يعكس هذا النجاح، الذي أثمر عن إستضافة كبرى البطولات العربية والقارية والعالمية في مختلف الالعاب الرياضية. وفي المقابل أعرب اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، عن سعادته بإقامة هذه البطولة بمدينة السلام شرم الشيخ، موضحا أن ميادين الرماية بالمدينة الشبابية تؤهلها لإستضافة بطولات عالم.

وأكد "اللواء حازم حسني" ان البطولة سيكون لها عظيم الأثر في دعم السياحة الرياضية. ووجه رئيس الاتحاد المصري للرماية الشكر للمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة على دعمه اللامحدود لجميع أنشطة وبطولات الاتحاد المختلفة.

وفي نفس السياق تعقد اللجنة المنظمة للبطولة المؤتمر الفني للاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمنافسات وذلك بحضور ممثلين عن المنتخبات المشاركة في البطولة، ولإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة.