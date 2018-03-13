غياب كاسونجو وحفني وعودة باسم وبوكو لقائمة الزمالك استعدادا للرجاء

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني للزمالك قائمة فريقه لمواجهة الرجاء في الأسبوع الـ 29 من الدوري الممتاز.

ويتقابل الزمالك مع الرجاء مساء الأربعاء، علما بأن لقب المسابقة قد حسمه الأهلي، أمس الاثنين مستفيدا من نتيجة تعادل المصري والإنتاج الحربي.

وشهدت قائمة الزمالك غياب أيمن حفني لعدم الجاهزية، والكونغولي كابونجو كاسونجو هداف الفريق بـ 9 أهداف نتيجة لعدم تماثل الشفاء.

ويعود للزمالك باسم مرسي ونانا بوكو في الهجوم، بعد غياب الفترة الماضية بسبب التأهيل.

وفيما يلي القائمة:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جنش

الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حازم إمام – حمدي النقاز – إسلام جمال

الوسط: معروف يوسف – طارق حامد – محمود عبدالعزيز – أحمد توفيق – أحمد داوودا – محمد عنتر – أحمد مدبولي – محمد إبراهيم – عماد فتحي

الهجوم: باسم مرسي – يوسف أوباما – نانا بوكو.