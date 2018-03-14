سيدات الأهلي تصطدمن بقرطاج التونسي في بطولة أفريقيا للطائرة

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نجح فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي في قطع تذكرة التأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا والتي ينظمها النادي الأهلي حتى 16 من مارس الحالي.

وحقق الأهلي الفوز على فريق الأنابيب الكيني 3ـ1في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، في إطار دور نصف النهائي ببطولة أفريقيا للطائرة للسيدات.

قدمت لاعبات فريق الأهلي أداءً قويًا تحت قيادة حمدي الصافي ونجحن بفضل الضربات الساحقة وحائط الصد القوي في الفوز والإطاحة بالفريق الكيني من البطولة والصعود الي المباراة النهائية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: 22-25 ، 25 – 16 ، 25 -19 ، 25- 8

ويستعد الأهلي لمواجهة قرطاج التونسي بعد غد الخميس في نهائي البطولة الإفريقية.