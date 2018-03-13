تقرير أممي: نزوح أكثر من 30 ألف شخص بسبب القتال المستمر في أفغانستان

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير، نُشر أمس الإثنين إن أكثر من 30 ألف شخص نزحوا من منازلهم في أفغانستان منذ بداية العام بسبب الصراع المستمر.

وقد نزح 30672 مواطنا في الفترة من بين الأول من يناير الماضي حتى 11 مارس الجاري، بحسب التقرير، وتم تسجيل أعلى عدد نازحين في إقليمي قندوز وتخار.

ويشار إلى أن الصراع أسفر عن نزوح أكثر من 445 ألف شخص في أفغانستان العام الماضي.

ويخوض الجيش الأفغاني معركة ضد تمرد حركة طالبان، كما يكافح التوسع التدريجي لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في شمال البلاد وهجماته الاعتيادية بالعاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم مهمة الدعم الحاسم التي تشارك فيها أمريكا وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، توم جريسباك، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، قد وصل اليوم الثلاثاء كابول في زيارة غير معلنة.

يُذكر أن هذه ثالث زيارة يقوم بها «ماتيس» لأفغانستان، حيث يتمركز نحو 11 ألف جندي هناك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في أغسطس الماضي زيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان لمواجهة حركة طالبان.

كما عرض الرئيس الأفغاني أشرف غني، مؤخرا عقد اتفاق سلام شامل مع طالبان، ولكن الحركة لم ترد وكثفت من هجماتها.

ويشار إلى أن نحو أكثر من 14% من 400 منطقة بأفغانستان تخضع لسيطرة طالبان، في حين تتنازع الحركة والقوات الحكومية على السيطرة على 30% من المناطق، وذلك بحسب بيانات الجيش الأفغاني.