رئيس الوزراء يفتتح غدا معرض القاهرة الدولي بمشاركة 22 دولة

- يونس: الكاميرون ضيف شرف.. وتخصيص جناح لمنتجات مصلحة السجون لأول مرة



يفتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، فعاليات معرض القاهرة الدولى فى دورته الـ51 والذى سيعقد خلال الفترة من 14 إلى 23 مارس الجارى بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعدد من الوزراء والمحافظين والسفراء.



وتشارك 22 دولة في المعرض هى: أوغندا وجنوب السودان وروندا وزامبيا وسيريلانكا والصين والعراق وغانا وغنيا الاستوائية والكاميرون والكويت وكينيا وموزمبيق ونيجيريا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وزيمبابوى ولاتفيا وباكستان وفيتنام وغينيا.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الموسع الذى عقده أمس الاثنين المهندس سامى يونس رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات بحضور سفير دولة الكاميرون بمصر محمدو لبرنغى وخالد الميقاتى رئيس جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" وعدد من سفراء الدول المشتركة إلى جانب عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية والمحلية لاستعراض الترتيبات النهائية لافتتاح المعرض.



وقال يونس إن الهيئة تبذل جهود حقيقة لتوفير كافة الخدمات والدعم الفنى واللوجستى الشركات المشتركة لضمان نجاح المعرض وخروجه بالشكل الذى يليق باسم مصر.. مشيرًا إلى أن شعار الدورة الحالية هو «أفريقيا الحاضر والمستقبل»، حيث تم اختيار دولة الكاميرون لتكون ضيف شرف المعرض هذا العام ليعطي مكانة القارة الأفريقية المتميزة فى قلب مصر.



وأضاف أن معرض القاهرة الدولى حقق على مدار سنوات عقود ومكانة متميزة على الصعيدين الإقليمى والدولى، لافتًا إلى أن المعرض لعب دورا رئيسيا فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ومختلف دول العالم وساهم فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.



ولفت رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات إلى أنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصناعات اليدوية والحرفية فإنه تقرر أن يتم إقامة معرض للصناعات الحرفية واليدوية بصالة الصندوق الاجتماعي وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للإعداد والترتيب لإقامة هذا المعرض.



وأوضح يونس أنه تقرر تخصيص الصالة رقم (19) للهيئات الحكومية وقطاع الأعمال العام لعرض المنتجات المختلفة والخيام للعرض المكشوف للقطاع الخاص بمساحة تصل الى 30 ألف متر مسطح بزيادة تزيد 25% عن العام الماضي، مؤكدًا أن الهيئة تسعى جاهدة إلى توفير كافة الخدمات اللوجستية المختلفة لضمان خروج المعرض بالشكل الذي يليق باسم مصر.



وقال رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات إن وزارة الداخلية تشارك للمرة الأولى ممثلة فى مصلحة السجون بمعرض القاهرة الدولى وذلك تنفيذا لخطة الدولة الهادفة بضرورة التكاتف بين الوزارات لتحقيق النمو الاقتصادى وتأكيدًا على الدور الريادى الذى تلعبه منظومة المعارض كأحد أهم الركائز الداعمة للنمو الاقتصادى.



وأضاف أن المعرض يعكس الدور الريادى لمصر بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويبعث رسالة واضحة العالم أن مصر هى بلد الأمن والأمان رغم المتغيرات المتلاحقة المحيطة بدول المنطقة.. مشيرًا إلى أن المعرض يعد من أكبر المعارض بالمنطقة، كما يعد أكبر حدث تجارة يعزز منظومة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والعالم.