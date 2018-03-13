سامى يونس: تنظيم دورة ثانية لمعرض القاهرة الدولى نوفمبر المقبل

- 300 شركة مصرية تشارك فى فعاليات الدورة الـ51 للمعرض



أعلن سامى يونس، رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، أنه تم الاتفاق مع إحدى الجهات المنظمة عن تنظيم دورة ثانية هذا العام لمعرض القاهرة الدولى والمزمع إقامتها خلال شهر نوفمبر المقبل.



وأشار يونس، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولى، إلى أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للكتاب على تنظيم دورة ثانية لمعرض الكتاب الدولى خلال العام الحالى والتى من المتوقع أن تكون خلال شهرى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.



وبالنسبة لوجود قاعات ومؤتمرات ومعارض جديدة قال رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات أن ذلك من شأنه عودة مصر لريادتها فى مجال المعارض والمؤتمرات خاصة وأن قيام القوات المسلحة لانشاء القاعات الجديدة جاء لتعويض النقص الذى حدث عقب الحريق الذى تعرض له جزء كبير من قاعة للمؤتمرات.



من جانبه، كشف إبراهيم الجارحي، مدير الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي، عن تخصيص 27 ألف متر مربع بالمعرض للشركات المحلية والبالغ عددهم 300 شركة تشمل جهات حكومية وقابضة وقطاع أعمال وقطاع خاص تهدف إلى البيع المباشر للجمهور.



وأوضح الجارحى، فى تصريحات صحفية، أن هناك زيادة في مساحة المعرض بنسبة 25% عن العام الماضي وتم تخصيص الصالة رقم 19 الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال العام لعرض المنتجات المختلفة والخيام للعرض المكشوف للقطاع الخاص.



وأضاف الجارحي أن المعرض يضم هذا العام منتجات ومعروضات في 9 قطاعات صناعية "الصناعات الهندسية والكيماوية والأغذية ومواد البناء، والجلدية، والملابس الجاهزة".



ولفت إلى أن هذا المعرض سيشهد لأول مرة تخصيص مساحة 4 آلاف متر مربع لإقامة "القرية الدولية" والتي ستستضيف ممثلي كافة الدول المشاركة إلى جانب ممثلي المجالس التصديرية المصرية بهدف الترويج للمنتجات المصرية وعقد لقاءات ثنائية لإبرام اتفاقات وعقود تجارية جديدة بما يسهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.



وأشار الجارحي إلى أنه من المستهدف أن يتم جذب 20 ألف رجل أعمال ليزور المعرض فضلا عن مليوني مستهلك.. مؤكدًا أن المعرض يهدف إلى تشجيع الاستثمار في السوق المصرية ويعد فرصة جيدة لترويج المنتجات المصرية والتعرف على التكنولوجيا الحديثة.