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بوتين يصل إلى داجستان قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الروسية

داجستان - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 13 مارس 2018 - 6:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 13 مارس 2018 - 6:45 م

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى داغستان في زيارة عمل حيث من المقرر أن يلتقي خلالها مع ممثلي المجتمع هناك.


وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس بوتين سيشارك في الإجتماع المخصص لمناقشة التطور الاقتصادي والاجتماعي في داغستان.

 

تأتي هذه الزيارة على خلفية الفضائح المتعلقة بالفساد والتي تورط فيها كبار المسؤولين الداغستانيين في شهر فبراير الماضي، من بينهم نائب رئيس الحكومة عبد الصمد حاميدوف وغيره من الموظفين.

 

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أنه من المقرر أن يزور بوتين، في إطار جولته حول المقاطعة الجنوبية لروسيا، عددا من المناطق بما فيها جمهورية القرم التي انضمت إلى روسيا الإتحادية عام 2014.


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