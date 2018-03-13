الاتحاد الألماني يقيل مدربة منتخب السيدات

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إقالة شتيفي يونس من تدريب المنتخب الألماني للسيدات ، إثر سلسلة من النتائج المتواضعة.

وكانت لاعبة المنتخب السابقة شتيفي يونس ، قد تولت تدريب الفريق في 2016 خلفا لسيلفيا نايد ، التي قادت المنتخب للتتويج في الأولمبياد وكأس العالم ، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة.

وخرج المنتخب الألماني للسيدات من دور الثمانية بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2017) ، واحتل المركز الأخير في بطولة أقيمت مؤخرا بالولايات المتحدة ، بمشاركة أربعة منتخبات.

وذكر راينهارد جريندل الرئيس التنفيذي للاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان "أود أن تستمر في الاتحاد وفي كرة القدم النسائية ، من خلال تولي أي دور آخر."