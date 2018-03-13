«مستقبل وطن» ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي بالإسماعيلية

نظم حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، مؤتمرا حاشدا بمدينة فايد، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وقال أحمد نصر الله، أمين عام الحزب بالمحافظة، إن الرئيس السيسى حارب الفساد والإرهاب وراهن على الشباب باعتبارهم أمل مصر في المستقبل، وكان أول رئيس يعقد مؤتمرات للشباب بصورة دورية.



وأضاف نصر الله، أن الفعاليات الميدانية حققت تجاوب من المواطنين وشهدت حضورا كثيفا، مؤكدًا أن المشاركة الانتخابية تعبر عن حب الوطن فعليا، فلدينا جيش وشرطة يضحون بأرواحهم لتخليص مصر من الإرهاب، وعلينا أن نؤدي دورنا بالمشاركة، ودعم الرئيس لفترة ثانية لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح ووضع مصر في المكانة التي تستحقها.



شهد المؤتمر حضورا كثيفا من المواطنين، كما حضر نائبا الإسماعيلية في مجلس النواب، أحمد البعلي، والمستشار عبد الفتاح عبدالله، وعمرو عبدالله، أمين مساعد الحزب لقطاع القناة وسيناء.