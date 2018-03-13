«الرئاسة»: كوبري «تحيا مصر الشرقي» من أعرض الجسور المعلقة في العالم

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن كوبري «تحيا مصر الشرقي»، الذي يقع شرق جزيرة الوراق يعتبر من أعرض الكباري المعلقة في العالم، مشيرًا إلى تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات التنموية على مدار الساعة.



وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، الاثنين، أن الجولة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي لمحور روض الفرج في إطار متابعته للمشروعات، معقبًا: «المحور هام جدًا وموازي لمحور 26 يوليو، ويعتبر شريانًا جديدًا للمرور لأنه سيساهم في حل الأزمة المرورية».



ولفت إلى أهمية التفقد الميداني لـ«السيسي»، وذلك لمتابعة تنفيذ ما يُعرَض عليه من خرائط ومشروعات على الورق، حتى تتم مقارنتها بأرض الواقع واتخاذ قرارات فورية حال وجود ملاحظات، إضافة إلى رفع الرئيس الروح المعنوية للعاملين بتلك المشروعات.



يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى أمس الاثنين، زيارة تفقدية لمحور روض الفرج ومطار سفنكس الدولي غرب القاهرة، كما تفقد أعمال تنفيذ كوبري «تحيا مصر الشرقي» أعلى نهر النيل شرق جزيرة الوراق، ضمن المرحلة الثانية لمحور روض الفرج.



