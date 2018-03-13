مجلس مدينة ألمانية يصوت لصالح الإبقاء على «جرس هتلر» في برج كنيسة

أفضت نتائج تصويت أُجري في مجلس محلي لمدينة ألمانية إلى الإبقاء على جرس كنيسة، يحتفي بالزعيم النازي الراحل أدولف هتلر منذ عام 1934، في مكانه في برج الكنيسة.



وتسبب الجرس في انقسام مدينة "هيركسهايم إم بِرج" غربي ألمانيا العام الماضي، حيث قال البعض إن وجود الجرس يعتبر أمرا مسيئًا، بينما زعم آخرون أنه لا جدوى من محاولة تجاهل التاريخ المحلي.



وقال جورج فيلكر، رئيس بلدية المدينة، إنه خلال اجتماع عقد مساء أمس الاثنين صوت المجلس بأغلبية تسعة أصوات مقابل ثلاثة أصوات، للإبقاء على الجرس الذي يحمل نقش "كل شيء من أجل أرض الآباء - أدولف هتلر".



وجاء التصويت تكرارا لتصويت آخر أجري الشهر الماضي وأفضى أيضا إلى الابقاء على الجرس، ولكن تم إلغاؤه فيما بعد بسبب "مسألة فنية".



وقررت الكنيسة المحلية أن تتوقف عن دق الجرس في سبتمبر، لكن القرار النهائي بشأن مستقبله يقع على عاتق مجلس المدينة، الذي يمتلك الجرس.



وقال المجلس إنه يريد إبقاء الجرس "نصبًا تذكاريًا ضد العنف والظلم".