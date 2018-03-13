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حرص عبدالله السعيد نجم الأهلي على الحديث عن تفاصيل تجديد عقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين.

وقال السعيد : «الحمد لله مددت عقدي لمدة عامين مع الأهلي وكنت من البداية أرغب في ذلك وأن أكون موجودا بالنادي الأهلي ولكن ظروف خارجة عن إرادتي جعلت الأمور تطول بعض الشيء والحمد لله الموضوع انتهى؛ لأنني كنت أريد الاستمرار مع فريقي.

وواصل السعيد تصريحاته قائلا : أتمنى أن أكمل مشواري مع الأهلي حتى نهاية مسيرتي وأساهم في عمل شيء جيد مع الفريق نسعد به جمهورنا في كل مكان خلال الفترة المقبلة".

وجدد عبدالله السعيد تعاقده مع النادي الاهلي، لمدة موسمين حيث كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري.