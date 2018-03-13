رئيس «الحجر الزراعى»: السعودية وافقت على رفع الحظر عن صادرات الجوافة المصرية

-العطار: رفع الحظر يدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة

قال أحمد كمال العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى لـ«الشروق»: إن السعودية وافقت خلال زيارته الأخيرة للمملكة، على رفع الحظر المفروض على صادرات مصر من الجوافة، مؤكدا أن سيتم الإعلان عن ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت المملكة قد وافقت منذ أسبوع على رفع الحظر المفروض على صادرات مصر من الفراولة والفلفل، وتم التنفيذ بالفعل بعد زيارة ولى العهد محمد بن سلمان إلى مصر.

وزار العطار السعودية مطلع الشهر الحالى رفقة عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، للتفاوض مع الجهات السعودية المعنية بخصوص رفع الحظر المفروض على صادرات مصر من الفلفل والفراولة والجوافة.

وقال العطار فى تصريحات صحفية سابقة إنه تم الاتفاق مع سلطات الحجر الزراعى السعودى خلال الزيارة التى استغرقت يومين، على إلغاء الحظر المؤقت لصادرات الفراولة والفلفل المصرى، بعد اطلاعهم على المنظومة المصرية الجديدة لفحص الصادرات، ووفقا للاشتراطات الأوروبية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات «ومعايير منظمة الكودكس».

وتعهدت السلطات السعودية ممثلة فى وزارة البيئة والمياه والزراعة، برفع الحظر عن صادرات مصر من الفراولة والفلفل المصرى خلال شهر مارس الحالى بعد تطبيق المنظومة الجديدة.

وكان عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، قال إن هناك تفاهما بين ممثلى المجلس التصديرى من مصر والمملكة العربية السعودية، وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدول العربية أصبحت شديدة الاهتمام بسلامة الغذاء واختيارها وفقا للمعايير الدولية منعا لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بالرقابة على الحاصلات الزراعية بما يتضمن فحص وتحليل جميع الشحنات المصدرة.

وكانت السلطات السعودية حظرت خلال يونيو 2017 دخول الفراولة المصرية بسبب زيادة المبيدات المستخدمة فيها، وقبل هذا القرار وخلال ديسمبر 2016 حظرت دخول ثمار الفلفل لنفس السبب، كما حظرت المملكة خلال يناير الماضى، استيراد الجوافة المصنعة والمجمدة من مصر، وقبلها حظرت استيراد ثمار الجوافة فى نهاية ديسمبر الماضى 2017.

وكان صفوت الحداد نائب وزير الزراعة المصرى، قال فى تصريحات سابقة إن الوزارة تلقت وعدا من المملكة العربية السعودية برفع الحظر المفروض على استيراد الفراولة والفلفل المصرى خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تطبيق معايير «الجلوبال جاب» عليهما.

وأضاف أن القرار جرى اتخاذه خلال الاجتماع الأخير بين وزير الزراعة عبدالمنعم البنا ونظيره السعودى، والذى استعرض الجانبان خلاله المنظومة الجديدة التى طبقتها مصر للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية لتتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بنسب متبقيات المبيدات.

وكان وفد رسمى من وزارتى التجارة والزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية المصرى قد توجه إلى السعودية فى نوفمبر 2017 لبحث قرار حظر المملكة لصادرات الفراولة المصرية، ولم تتوصل الزيارة إلى نتائج إيجابية.

وأقرت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة المصرية، فى يناير 2018 إجراءات جديدة للحد من مخالفات مصدرى الحاصلات الزراعية.

وتحتل السعودية صدارة الدول المستوردة للفلفل المصرى بإجمالى 23 ألف طن، وبلغ حجم استيرادها للفراولة خلال الأشهر التسعة السابقة للحظر نحو 39 ألف طن بقيمة 91 مليون دولار. وفق المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

يذكر أن الكويت والبحرين رفعتا، فى أكتوبر الماضى، حظرا كان مفروضا على استيراد المنتجات الزراعية المصرية.

ويبلغ حجم صادرات مصر من المحاصيل الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا.