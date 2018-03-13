«فتح» عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء: «حماس» لا تريد تحقيق المصالحة

أعلن المتحدث الرسمي باسم حركة «فتح»، أسامة القواسمي، عن وقوع انفجار بالقرب من موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، بعد ثوان قليلة من دخوله قطاع غزة.

وأوضح «القواسمي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أن «الموكب كان به رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، بالإضافة إلى رئيس الوزراء»، مشيرًا إلى أن «رئيس الوزراء كان في زيارة رسمية إلى قطاع غزة؛ لتفقد الأوضاع هناك، وعقد لقاءات مع عدد من قيادات حركة حماس؛ لمتابعة سير المصالحة الفلسطينية».

وأكد «القواسمي»، أن «الانفجار كان يستهدف رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني ورئيس الوزراء، وتم إطلاق النيران عليهما بشكل مباشر؛ ما أسفر عن إصابة 10 من الحراس»، متابعًا: «هذا يوم أسود على الشعب الفلسطيني».

وحمّل حركة «حماس» مسؤولية هذا الانفجار، قائلًا: «حماس هي المسؤولة عن هذه الحركة الجبانة، وتؤكد من خلالها أنها لا تريد تحقيق المصالحة».