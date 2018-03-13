محافظ كفر الشيخ: مرور يومي على مقرات محو الأمية لمتابعة انتظام البرامج

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إن مدارس التربية والتعليم والفصل الواحد والتعليم المجتمعي والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب والأوقاف، فتحت أبوابها لاستقبال الدارسين، مشيرًا إلى أن جميع اللجان الإشرافية المُشكَلة من الوحدات المحلية والتربية والتعليم وديوان عام المحافظة، تقوم بالمرور اليومي على مقرات محو الأمية بالقرى والنجوع؛ لمتابعة انتظام سير البرنامج وضمان توفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأضاف المحافظ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن التعلم والمعرفة من المخارج المهمّة من دائرة الأوبئة الاجتماعية كالفقر والجهل وغيرها، وأن التعليم من الثروات الحقيقية لأيّ مجتمع والتي تساعد على استغلال قدرات وطاقات ومهارات الموارد البشرية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون تعليم وفرص متكافئة.

وتابع المحافظ: نهدف من خلال الحملة القومية لمحو الأمية تزويد الدارسين بمهارات الكتابة والقراءة لتحسين حياتهم وتدريبهم في مجالات الصحّة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن جهته، كلف محمد المحجوب، رئيس مركز ومدينة برج البرلس، بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الدارسين بفصول محو الأمية.