رئيس «استئناف القاهرة» السابق: بيان النائب العام يعمل على حفظ سلامة المجتمع

قال المستشار عبد الستار إمام، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، إن مصر في الوقت الحالي تخوض حربًا ضد الإهارب وتتعرض لأعمال عدائية من الداخل والخارج، وهو ما استدعى من النائب العام تخصيص أرقام هاتفية للإبلاغ عن الأخبار الكاذبة.

وأضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن نشر الشائعات والأخبار الكاذبة عبر المواقع الإلكترونية المختلفة يستهدف الإضرار بالمصالح العليا للوطن والإخلال بالنظام العام وهو ما يعرض السلام المجتمعي والوحدة الوطنية للخطر، وفق قوله.

وأوضح أن الأقوال والكتابات التي تنشر عبر المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تنشر الشائعات وتهدد استقرار البلاد، تمثل جرائم جنائية منصوص عليها في قانون العقوبات، سواء كانت من الداخل والخارج، مشيرًا إلى مسؤولية النيابة العامة باعتبارها نائبًا عن المجتمع في مباشرة سلطتها في التحقيق والاتهام.

وذكر أن النائب العام بوصفه نائبًا عن المجتمع نفذ ما يمليه عليه الدستور والقانون وأصدر توجيهاته إلى وكلاء النيابة بالتحقيق في ما يتلقونه من بلاغات عبر الأرقام الهواتف التي نص عليها البيان، متابعًا: «أؤيد أن ذلك عبء على النيابة العامة ولكن الهدف هو الحفاظ على سلامة المجتمع».

وكان النائب العام أصدر بيانًا مساء أمس الاثنين، خصص فيه أرقام هواتف محمولة لتلقى البلاغات الخاصة بما ينشر ويبث عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى من أخبار كاذبة، وكلف وكلاء النيابة متابعة البلاغات والتحقيق فيها.