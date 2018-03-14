كونتي يؤكد استعداد فريقه لمواجهة عصيبة مع برشلونة

قال الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي اليوم الثلاثاء إن لاعبيه سيقدمون "مباراة متكاملة ورائعة" وعليهم أن "يجتهدوا ويعانوا" إذا أرادو الحصول على تأشيرة التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.



ويحل تشيلسي ضيفا على برشلونة الإسباني غدا الأربعاء في إياب الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.



وأوضح كونتي : "عندما تلعب أمام برشلونة ، أحد أفضل الفرق في العالم ، عليك أن تقدم مباراة قوية للغاية من أجل تحقيق الفوز. في مباراة الذهاب ، قدمنا عرضا رائعا ، ولكننا ارتكبنا خطأ ودفعنا الثمن غاليا لأن النتيجة تمنح برشلونة أفضلية كبيرة".



وكانت مباراة الذهاب على ملعب تشيلسي انتهت بالتعادل 1 / 1 ليصبح برشلونة بحاجة غدا إلى الفوز بأينتيجة أالتعادل السلبي حتى يشق طريقه إلى دور الثمانية للبطولة.



وقال كونتي : "نعرف فلسفة برشلونة ونعلم أن الفريق سيحاول اللعب بأسلوبه وسيحاول هز شباكنا وتحقيق الفوز. علينا أن ندرك ونستعد للمعاناة في المباراة وأن تتقارب صفوفنا عندما نستحوذ على الكرة لننفذ الهجمات المرتدة ونهز شباك برشلونة".



وبدا كونتي مقتنعا بشكل عام بما قدمه فريقه في مباراة الذهاب على استاد "ستامفورد بريدج" في العاصمة البريطانية لندن.



وأثنى كونتي على سحر استاد "كامب نو" في برشلونة مشيرا إلى صعوبة اللعب على هذا الملعب الكبير.



وأعرب كونتي عن ثقته في قدرة لاعبيه على التعامل مع هذا السيناريو غير المعتاد لمعظمهم.



وقال كونتي : "على اللاعبين التحلي بالإصرار الشديد وعليهم الاستعداد والتدريب لمباراة كهذه. ولم يسبق للعديد من لاعبي فريقي أن واجهوا مباراة بهذه الطبيعة. ولكنني أثق في أننا سنبذل قصارى جهدنا".



وأوضح البرازيلي ويليان نجم تشيلسي ، وصاحب هدف فريقه في مباراة الذهاب ، "علينا أن نقدم نفس الأداء القوي الذي قدمناه في لندن. نعرف برشلونة بشكل هائل ونعلم عشقهم للاستحواذ على الكرة. علينا أن نهاجم بشكل أكبر عندما نستحوذ على الكرة كما يجب أن نتحلى بالصمود والتماسك في الدفاع في مواجهة هجوم برشلونة لمنعهم من هز الشباك ثم الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة عندما نستعيد الكرة".



ولدى سؤاله عما إذا كان سيخوض مباراة الغد بخطة خاصة ، أجاب كونتي : "في مباراة الذهاب ، كانت لدينا خطة ولكن النتيجة النهائية لم تكن جية لنا لأنه مع انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 1 / 1 أصبحنا مطالبين بالفوز غدا أو التعادل 2 / 2 على الأقل. ولكننا نحتاج للتركيز على مدار المباراة".



ولم يوضح كونتي ما إذا كان سيخوض المباراة بدون مهاجم صريح مثلما فعل في مباراة الذهاب أو أنه سيدفع بالمهاجم ألفارو موراتا الإسباني أو الفرنسي أوليفيه جيرو في ظل حاجة الفريق للفوز.



كما أبدى كونتي إعجابه الشديد بأندريس إنييستا نجم برشلونة والذي تحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة الغد.



وأوضح كونتي : "إنييستا لاعب كرة قدم عبقري. أقارنه دائما بالإيطالي أندريا بيرلو. كلاهما عبقري في كرة القدم. ولا أعلم ما إذا كان إنييستا سيستطيع المشاركة في مباراة الغد".