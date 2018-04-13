ضبط 6 متهمين بينهم أستاذين بجامعة الفيوم وعربي الجنسية بحوزتهم 12 قطعة يشتبه في أثريتها

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الفيوم من ضبط 6 أشخاص من بينهم أردني الجنسية وأستاذين جامعيين، وآخر موظف بمديرية الشباب والرياضة، وبحوزتهم جوال من القطع الأثرية على مقهى "البدوية" بالمسلة، أثناء فحصها لعرضها للبيع فيما بينهم.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من المقدم كريم حمزة رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم بورود معلومات مفادها تواجد كل من: "ش. ط" 47 عام ـ أعمال حرة ـ يحمل جنسية احدى الدول العربية ـ ومقيم بالمسلة ـ دائرة القسم والسابق اتهامه في قضية "أموال عامة" ومطلوب التنفيذ عليه في قضية " تبديد".

ويشاركه كل من "ج. ف "33 عام ـ مدرس مساعد بكلية " التربية بجامعة الفيوم ومقيم بعزبة يونس ـ مركز الفيوم ، و"ع .م" 35 عام مدرس مساعد بقسم أصول الدين بكلية التربية جامعة الفيوم ومقيم بشارع السلخانه ـ مركز سنورس ، و"ق . ع " 56 عام ـ كاتب شئون مالية وإدارية بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم ، ومقيم بأبجيج ـ مركز الفيوم، و" س. م "48 عام ـ حاصل على بكارليوس تجارة ومقيم بدسيا ـ مركز الفيوم ، و " ع. أ " 50 عام ـ عاطل ـ ومقيم بدسيا ـ مركز الفيوم ومطلوب التنفيذ عليه في قضية " تبديد " بمقهى "البدوية" الكائن بناحية المسلة بدائرة القسم، وبحوزتهم بعض القطع الأثرية لبيعها.

وعقب تقنين الأجراءات باشراف مدير مباحث الفيوم اللواء حسام فوزي مدير مباحث الفيوم وبالانتقال للمقهى تم ضبط المتهمين وبحوزتهم جوال بداخله عدد 12 قطعة حجرية مختلفة الأحجام يشتبه في أثريتها وبمواجهتهم أقروا بملكيتهم للمضبوطات، وأقرا المتهم الرابع الموظف بمديرية الشباب والرياضه بعثوره على المضبوطات ، وقيامه بعرضها على المتهم الأردني بوساطة باقي المتهمين لفحصها وبيان مدى أثريتها من عدمه والتصرف فيها بالبيع وتوزيع متحصلات البيع فيما بينهم.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2314لسنة 2018 إداري قسم شرطة أول الفيوم، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.