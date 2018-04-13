النيابة تصرح بدفن جثث 3 أشخاص لقو مصرعهم في انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية

صّرحت نيابة مركز الواسطى، بإشراف المستشار عماد على، المحامي العام لنيابات بني سويف، بدفن جثامين 3 شباب لقو مصرعهم غرقًا إثر إنقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة الإبراهيمية، بالطريق الزراعي «القاهرة ـ أسيوط»، أمام عزبة الوكيل.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد بإنقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (1758/438)، بالطريق الزراعي «القاهرة ـ أسيوط»، أمام عزبة الوكيل بدائرة مركز الواسطى، وأسفر عن وفاة 3 وإصابة شخص.

وبالإنتقال والفحص، تبين مصرع عبدالله محمد قرني، 21 عاما، ومحمد أحمد كمال، 17 عاما، ويوسف محمد سيف، 15 عاما، وإصابة أحمد عماد، 19 عاما، بكسور متفرقة، وجميعهم يقيمون بقرية الميمون، بدائرة مركز الواسطى، وتم نقلهم للمستشفى المركزي، وتم إيداع الجثامين بمشرحة المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى صّرحت بدفن الجثث الثلاث، عقب ورود تقرير مفتش الصحة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.