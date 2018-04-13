تحرير وتنفيذ 3 آلاف مخالفة ومحضر في حملة اليوم الواحد بالفيوم

شنت مديرية أمن الفيوم حملة مكبرة على مدار اليوم الواحد وتمكنت من تنفيذ 1036 حكما في مجال تنفيذ الأحكام وتحرير 144 قضية تموينية ، وتحرير 1946 مخالفة مرورية متنوعة.

كانت حملة تحت إشراف اللواء خالد شلبي مدير الأمن شارك فيها العديد من ضباط الإدارات النوعية وتمكنت من ضبط 7 قضية سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، 10 قضايا متنوعة في المصنفات، وتنفيذ 1036 حكما في مجال تنفيذ الأحكام، وضبط 10 قضية متنوعة في مجال المسطحات المائية، وتحرير 144 قضية ومحضر في مجال الأسواق، وفي مجال إزالة التعديات تم تنفيذ 500 حالة إزالة وتنفيذ أحكام قضائية بقرارات تمكين، وفي مجال المخالفات المرورية تم تحرير 1946 مخالفة مرورية متنوعة حررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة.