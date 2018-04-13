صلاح : لا يمكن مقارنتي مع هاري كين وأجويرو

صرح محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي عن أنه لا يمكن وضع مقارنة بينه وبين هاري كين مهاجم توتنهام والأرجنتيني سيرجو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي بخصوص كم عدد الاهداف التي يسجلها كل لاعب مع فريقه.

وقال صلاح خلال حوار اجراه اليوم الجمعة لوكالة "سي إن إن" الأمريكية أنه يلعب في مركز الجناح كثيرا مع ليفربول لذلك يوجد صعوبة كبيرة في تسجيل الأهداف على عكس اللاعبين المهاجمين الذين يكون لديهم قدرة أكبر على هز شباك الخصوم في ظل أنهم دائما ما يكونوا متواجدين أمام المرمى لأداء دورهم الهجومي وتسجيل الأهداف.

وأوضح صلاح الحاصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي 3 مرات : " قلت سابقًا أن هاري كين وأجويرو لاعبين مهاجمين ويلعبون في مركز رقم 9 لذلك تسجيل الأهداف بالنسبة لهم أمر سهل".

وعن سؤاله حول اقترابه من التتويج بجائزة الحذاء الذهبي رد لاعب روما الإيطالي السابق :" ما زال هناك 5 مباريات متبقية في الدوري وعلينا الانتظار لما سيحدث في نهاية الموسم".

ويحتل صلاح صدارة هدافي البريميرليج هذا الموسم برصيد 29 هدفًا بفارق 4 أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام وبفارق 8 أهداف عن سيرجو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن نجم الريذر ينافس على لقب الحذاء الذهبي هذا الموسم مع كل من ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني وأيموبيلي لاعب لاتسيو الإيطالي وليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني حيث يحتل كلاهما صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة ويأتي في المركز الثالث إيموبيلي برصيد 54 نقطة فيما يحتل ليفاندوفسكي المركز الرابع برصيد 52 نقطة.